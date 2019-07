DLRG-Einsatz : Zehnjähriger im Bostalsee gerettet

Rettungsschwimmer an der Hauptwache Bostalsee. Foto: Hendrik Hubig. Foto: Hendrik Hubig

Beinahe-Unglück am Bostalsee: Zwei Rettungsschwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) haben am Donnerstag einen Zehnjährigen vor dem Ertrinken bewahrt. Der Junge hatte versucht, am Strandbad Gonnesweiler eine Badeinsel zu erreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von hgn/SZ