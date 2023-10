Bestrafung von Freiern? „Prostitution ist bezahlte Vergewaltigung“ – Aktivistinnen fordern Sexkauf-Verbot

Wolfgang Heide hat schon viele versehrte, misshandelte, gebrochene Frauen kennengelernt. Seit Jahren behandelt der Heidelberger Gynäkologe und Menschenrechtsaktivist Prostituierte meist ehrenamtlich, denn die meisten besitzen keine Krankenversicherung. Er kann stundenlang aus einem unerschöpflichen Reservoir an Horrorgeschichten aus dem in Deutschland legalen Sex-Business erzählen. Frauen mit schweren Verletzungen am ganzen Körper, vor allem im Genitalbereich. Schwangere, die bis kurz vor der Niederkunft ihren Körper verkaufen müssen, nicht selten bis zu 20, 30 Mal am Tag. Junge Osteuropäerinnen, von denen die meisten Opfer von Menschenhandel sind, die nirgendwo Schutz finden und keine Perspektiven haben auszusteigen. Das sind nur die körperlichen, oft irreversiblen Schäden der Prostitution, ganz zu schweigen von den psychischen.