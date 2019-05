Freizeit : Neuer Gigant zieht in Südeifel-Dinopark ein

Ernzen Zwischen Amphibien und Rieseninsekten thront jetzt eine 45 Meter lange Erdbeben-Echse. Der Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel hat einen neuen Mitbewohner.

Er gilt als einer der längsten Dinosaurier der Welt: der Seismosaurus, der vor rund 150 Millionen Jahren in New Mexico gelebt hat. Jetzt ist der Langhals als lebensgroßes Modell im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in der Südeifel einzogen: „Das ist für uns ein ganz besonderer Coup“, sagte der Diplom-Geograf Bruno Zwank der Deutschen Presse-Agentur in Ernzen (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Der neue Gigant in der mehr als 100 Köpfe zählenden Dino-Familie im Park ist 45 Meter lang und 8,50 Meter hoch und damit in etwa so groß wie das ausgestorbene Original. „Er ist mit Abstand unser größter Dino.“