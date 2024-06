Veranstaltung „Wichtig sind das Miteinander und Füreinander“

Beim Inklusionsfest in Dillingen am Samstag gingen Musik, Sport und Information Hand in Hand. Zahllose Vereine und Unternehmen präsentierten sich mit Ständen und auf der Bühne. So sah das Programm aus.

18.06.2024 , 10:07 Uhr

Lisandro Neri aus Dillingen beim Basteln. Foto: BeckerBredel