Digitale Sessionseröffnung : Sessionseröffnung im Saarland erstmals digital

Die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wünschte trotz der Corona-Beschränkungen in einem Video zur Sessionseröffnung eine gute und besondere Karnevalszeit. Foto: Screenhot

Saarbrücken Trotz technischer Probleme zogen Veranstalter und Zuschauer ein positives Fazit der ersten virtuellen Sessionseröffnung.

Tanzende Funkenmariechen, Narren, die ausgelassen auf den Straßen feiern und Büttenreden durften auch 2020 zum Start in die fünfte Jahreszeit nicht fehlen – allerdings dieses Jahr Corona-bedingt nicht „live“, sondern nur in Videoclips und von zugeschalteten virtuellen Gästen. Zum ersten Mal luden der Verband Saarländischer Karnevalsvereine (VSK) und der Bund Deutscher Karneval (BDK) zur digitalen, bundesweiten Sessions-Eröffnung ein. Diese wurde unter anderem auf Facebook und den Internetseiten der Vereine übertragen.

Immer wieder gab es bei der Live-Übertragung technische Probleme. So hing bei seiner „Weltpremiere“ ausgerechnet das Video mit dem neuen Song des BDK, der zur Eröffnung der Session offiziell vorgestellt wurde. Doch bei der Wiederholung des Titels „Die längste Polonaise der Welt“ des fränkischen Kabarettisten Michl Müller zum Abschluss der Übertragung klappte es dann. Der Clip wurde bereits vor dem aktuellen Lockdown mit Repräsentanten des Verbandes im Deutschen Fastnachtsmuseum in Kitzingen gedreht.

Immer wieder gab es Schalten in die Karnevals-Hochburgen nach Mainz und Köln. Dem saarländischen Prinzenpaar des Jahres 2020, Nicolas I. und Carina I. vom Neunkircher Karnevalsausschuss, wurde live verkündet, dass sie auch in der neuen Session im Amt bleiben. Das Programm reichte von Tanzmariechen über einen Mitmach-Song der KG Rot-Weiß Losheim bis zum Bütten-Paar Gerline und Herbert Haberecht, die bekannten, dass sie eigentlich froh sind, jetzt 1,5 Meter Abstand halten zu dürfen.

Auf Facebook verfolgten um 11.11 Uhr knapp 800 Nutzer den Livestream. Von Kiel bis zum Allgäu, von Österreich bis nach Holland reichten die Kommentare. Auch saarländische Fastnachts-Urgesteine sahen sich die Übertragung an. Darunter Ewald Blum, der sonst als Elfriede Grimmelwiedisch auf der Bühne steht und seit 50 Jahren in der fünften Jahreszeit aktiv ist: „Für mich ist heute schon ein heiliger Tag“, sagte er – auch wenn der 11.11. dieses Jahr traurig sei. Der Stream sei für ihn „eine klorre Idee, aber nicht der Brüller“ gewesen.

Zudem habe man dabei die „Tücken der Digitalisierung“ erkannt. Das bestätige ihn in seiner Position, dass es online keine Auftritte von Elfriede geben soll: „Ich brauche den direkten Kontakt zum Publikum.“ Normalerweise ist Blum, der auch außerhalb des Saarlandes auf der Bühne steht, schon Mitte des Jahres für die nächste Session ausgebucht: „Bisher habe ich keine einzige Anfrage“, sagt er. Deshalb habe der die Fastnacht 2020/21 eigentlich schon abgeschrieben.

„Ich bin ein Fan von Michl Müller“, sagt Blum über den Interpreten des BDK-Songs. Die Frage sei jedoch, ob das Lied das Zeug zum Klassiker habe und man nach Corona noch daran erinnert werden möchte. Wie auch immer. Für Blum steht fest: „Ich trage die Faasenacht in meinen Herzen“.

Auch Blums Kollege Schorsch Seitz zog nach dem Livestream Bilanz: „Das war eine gut gemachte erste digitale Sessions-Eröffnung“. „Narrenschau“-Moderator und VSK-Vize Stefan Regert habe sich sichtlich wohl in seinem Element gefühlt und seine Aufgabe mit Bravour gemeistert. Und Michl Müller habe richtig Stimmung gemacht.

Der Oberbürgermeister von Braunschweig habe dagegen für ungewollte Komik gesorgt, die sich wie ein Running Gag durch die gesamte Sendung gezogen und sogar die Grußworte von Annegret Kramp-Karrenbauer übertönt hat. Von der Bundes-Verteidigungsministerin, die lange selbst in ihrer Heimat in der Bütt stand, war nur zu hören, dass die Karnevalisten auch in dieser Zeit Frohsinn haben und Freude verbreiten kann, ohne seine eigene und die Gesundheit von anderen zu gefährden.