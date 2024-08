Digitale Bildung Goodbye Tafel, hello Tablet – so steht es um die „digitale Grundschule“ im Saarland

Wie baut man einen Stromkreislauf? Was können Delfine? Und wie erklärt man Dreidimensionalität? Solcherlei Infos haben sich viele Schülergenerationen bis vor kurzem noch mühsam in Büchern zusammengesucht. Heute finden sie, was sie brauchen (auch) online. Grundschüler lernen heute schon früh, wie man eine Suchmaschine befragt. Sie nutzen speziell für ihr Alter entwickelte Lernapps, in denen sie ihrem Wissensstand entsprechend im eigenen Tempo zum Beispiel Mathe-Aufgaben rechnen oder Rechtschreibung üben. Allein oder auch mit Partnern. In vielen Fächern, gerade auch im Sachunterricht, sei deshalb der Einsatz digitaler Medien ein Riesen-Gewinn, sagen die Befürworter.