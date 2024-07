Digitale Gesundheitsanwendungen So funktionieren „Apps auf Rezept“

Die medizinischen Apps können Patienten beispielsweise bei Fitness oder der Ernährung unterstützen, sie messen und werten medizinische Werte aus oder erinnern an die Medikamenteneinnahme. DiGA gibt es bislang zu Stoffwechselerkrankungen, Krebserkrankungen, Verdauungserkrankungen, Erkrankungen des Nervensystems oder des Sprech- und Sprachzentrums. Außerdem sind Apps gelistet, die bei Erkrankungen an Muskeln, Knochen und Gelenken - zum Beispiel bei Knie- oder Rückenschmerzen - unterstützen. Eine große Auswahl an DiGA gibt es derzeit zu psychischen Erkrankungen, sie können zum Beispiel bei Depressionen oder Schlaf- oder Angststörungen helfen. Auch Apps zu Herz und Kreislauf, zu Tinnitus, zur Stressbewältigung und zu Störungen beim Geschlechtsverkehr sind vorhanden.