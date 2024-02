Bundestag stimmt für Cannabis-Legalisierung Dieses Cannabis-Gesetz ist ein Scheitern mit Ansage

Das neue Cannabisgesetz ist in weiten Teilen so offen formuliert, dass die Bundesländer die Regeln nach ihrem Gusto auslegen können. Das wird zur Folge haben, dass es nicht ein Cannabisgesetz, sondern 16 verschiedene Länderregelungen geben wird. Es wird Aufgabe der Bundesländer sein, Cannabis-Vereine zu kontrollieren sowie Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Dafür bekommen die Länder aber so gut wie kein Geld vom Bund. Der Grund: Angeblich werden die Länder durch die Legalisierung in den Bereichen Polizei und Justiz massiv sparen. Ob das auch wirklich so sein wird, ist massiv umstritten. Die Länder starten nun aber ohne genügend Geld für Kontrollen und Präventionsprogramme in die Legalisierung. Eine miese Idee!