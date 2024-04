Neues Ranking 2024 Dieser Radweg aus der Region zählt zu den vier beliebtesten in Deutschland

Nach der Fahrt von Perl durch das Anbaugebiet der 2 000 Jahre alten Elblingrebe erreiche man bald Trier mit römischen Bauten wie dem Dom, der Porta Nigra oder der Konstantin-Basilika. „Ab jetzt wird das Moseltal enger und die Schleifen spürbar“, so der ADFC. Vorbei an charmanten Weindörfern fahre man nach Bernkastel-Kues und könne die pittoreske Altstadt erleben. Dort gibt es auch neue Gerüchte, dass das Spitzhäuschen des Ortes an der Mosel im Harry-Potter-Film verewigt wurde. Ein magischer Anblick ist das Gebäude auf jeden Fall. In Cochem wecke die mächtige Reichsburg Erinnerungen ans Mittelalter. Am Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet, endet der Mosel-Radweg.