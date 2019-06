Tanken im Nachbarland : Dieselpreis zieht in Luxemburg wieder an

Dieselpreis zieht in Luxemburg wieder an

Luxemburg Nach dem starken Sinkflug vor zehn Tagen steigt der Dieselpreis ab Mittwoch im Großherzogtum wieder leicht an. Das teilte die Regierung am Dienstag luxemburgischen Medien zufolge mit.

Am 8. Juni war der Dieselpreis stark gesunken, um mehr als vier Cent pro Liter. Nach diesem Sinkflug werden die Kraftstoffpreise am Mittwoch nun wieder teurer, heißt es. So wird der Dieselpreis an der Pumpe ab Mitternacht um 1,5 Cent auf 1,078 Euro steigen.