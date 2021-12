Bund schießt 28,5 Milliarden Euro zu : Welche Zusatzbeiträge die Krankenkassen 2022 im Saarland erheben

Saarbrücken Nur wenige Krankenkassen erhöhen 2022 ihre Zusatzbeiträge. Im Saarland werden die AOK-Versicherten etwas mehr bezahlen müssen.

Schaut man sich die Zahlen der mitgliederstärksten gesetzlichen Krankenkassen im Saarland an, so vermeldet die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit 0,4 Prozent den höchsten Anstieg des Zusatzbeitrags. „Allerdings hat die AOK vorher nur 0,9 Prozent Aufschlag gefordert. Die 1,3 Prozent, die ab Januar 2021 fällig sind, entsprechen dem Durchschnittswert aller gesetzlichen Krankenkassen“, teilt Jan Rößler, der Sprecher der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland mit. Der Gesamtbeitrag, den die saarländischen AOK-Versicherten ab Januar aufbringen müssen, liegt somit bei 15,9 Prozent.

Um die Beiträge möglichst stabil zu halten, gibt es für die Krankenkassen pro Jahr einen Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Milliarden Euro. Wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Probleme und um die Zusatzbeiträge nicht ausufern zu lassen, schießt der Bund im Jahr 2022 weitere 14 Milliarden Euro zu. Insgesamt erhalten die Kassen 2022 vom Bund also 28,5 Milliarden Euro.

Bei der Wahl der Krankenkasse sollte man nicht nur auf den Beitragssatz schauen, sondern auch auf die angebotenen Zusatzleistungen. Alle gesetzlichen Krankenkassen bieten die gleichen Grundleistungen an. Es gibt aber einen gewissen Anteil an Service- und zusätzlichen Leistungen, bei denen sich die Kassen unterscheiden. Beispiele für diese Leistungsunterschiede sind die teilweise Kostenübernahme von Osteopathie oder Homöopathie. Attraktiv kann auch ein Bonusprogramm sein. Etliche Kassen haben dazu noch Extras im Angebot, zum Beispiel Reiseimpfungen oder zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen. Und oft übernehmen sie auch die Kosten für eine Zahnreinigung. Viele bieten Zuschüsse für Gesundheitskurse wie Yoga oder Pilates an. Und bei einigen Kassen können Versicherte Zuschüsse für Gesundheitsreisen bekommen, wenn sie im Alltag keine Zeit haben, regelmäßig Kurse zu besuchen. Vielen Versicherten ist auch wichtig, dass ihre Krankenkasse Beratungen vor Ort anbietet, also eine Geschäftsstelle in der Nähe betreibt. Andere bevorzugen eher einen digitalen oder telefonischen Service.