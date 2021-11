Nach Corona-Ausfällen : Diese Weihnachtsmärkte im Saarland öffnen 2021 - ein Überblick

Endlich wieder Glühwein und Plätzchenduft mit Freunden genießen. 2020 sind alle Weihnachtsmärkte im Saarland Corona-bedingt ausgefallen. Wir haben eine Übersicht, wo sie 2021 endlich wieder stattfinden werden.

Viele haben sie im vergangen Jahr schmerzlich vermisst. Die Weihnachtsmärkte im Saarland waren 2020 Corona-bedingt ausgefallen. Der Advent ohne Glühwein, Waffeln und Weihnachtsbuden hatte für viele Saarländer ihren Zauber verloren. Umso mehr können sie sich in diesem Jahr wieder auf Plätzchen und Weihnachtsmusik freuen. Denn vielerorts laden Weihnachtsmärkte wieder zum Verweilen ein. Wie genau die Corona-Bestimmungen für den Budenzauber aussehen werden, steht zwar noch nicht fest, aber einige Veranstalter haben bereits angekündigt, ihre Märkte stattfinden zu lassen.

Die Landesregierung kündigte an, dass ab Ende Oktober im Saarland für Veranstaltungen an der freien Luft alle Corona-Beschränkungen wegfallen. Demnach könnten die Weihnachtsmärkte sogar ohne die 3-G-Regel stattfinden. Wie hier vorgegangen wird, entscheiden die Veranstalter selbst.

Regionalverband Saarbrücken

Ihn veranstalten die Initiatoren des Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarkts erstmals dort. Bislang fand er am Schloss und in den Seitenstraßen statt.

Saarbrücken bekommt damit einen dritten Weihnachtsmarkt. Die Veranstalter des Nauwieser Festes, das dieses Jahr ausfiel, wollen einen Markt auf die Beine stellen, an dem sich alle Bewohner beteiligen.

am 27. November

Landkreis Neunkirchen

Rund um die Illinger Burg findet der Markt am ersten Adventswochenende statt

am 28.November in der Bahnhofstraße

Die Stadt Ottweiler debattiert noch, ob es einen Weihnachtsmarkt gibt. In den Vorjahren stand er am ersten Adventswochenende an.