Feiertag am Donnerstag Food-Festivals und eine riesige Festmeile: Diese Veranstaltungen sind im Saarland über das lange Wochenende

Der Lesben- und Schwulenverband Saar (LSVD Saar) veranstaltet wieder den „Christopher Street Day Saar Lor Lux“ (CSD) in Saarbrücken. In diesem Jahr lautet das Motto „Welcome to Queertopia“. Am Samstag und Sonntag verwandelt sich die obere Mainzer Straße zwischen Bleich- und Rosenstraße wieder in eine CSD-Festmeile. Höhepunkt der Veranstaltung ist am Sonntagnachmittag eine große Parade durch die Innenstadt. Im vergangenen Jahr unterstützten 50 000 Menschen beim „CSD Saar Lor Lux“ die Forderungen von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen.