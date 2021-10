Überblick über Neueröffnungen : Diese Restaurants, Kneipen und Bars mach(t)en im Saarland neu auf

Saarbrücken/Völklingen/Saarlouis/St. Wendel Noch immer macht uns das Corona-Virus schwer zu schaffen. Das hält jedoch zahlreiche Gastronomen im Saarland nicht davon ab, neue Ideen umzusetzen. Ein Überblick über Neueröffnungen.

Neueröffnung schon in wenigen Tagen – Brasserie in der Fröschengasse kehrt zurück

Legendäre Kneipe in Saarbrücken : Neueröffnung schon in wenigen Tagen – Brasserie in der Fröschengasse kehrt zurück

Brasserie Saarbrücken , Fröschengasse 5-7, 66111 Saarbrücken (Neueröffnung am 14. Oktober geplant) Café Bleu , Am Steg 3, 66111 Saarbrücken (seit September neu eröffnet)

Capella-Pizza, Balduinstraße 3, 66606 St. Wendel (Neueröffnung am 8. Oktober geplant)

El Cono Pizzeria, Karcherstraße 23, 66740 Saarlouis (seit September neu eröffnet)

Gasthaus „Zum Stiefel“, Am Stiefel 2, 66111 Saarbrücken (Neueröffnung geplant - Zeitpunkt noch unklar)

„Karma To Go – Veinkost“ (vegane Metzgerei), Obertorstraße 2, 66111 Saarbrücken (Neueröffnung am 9. Oktober)