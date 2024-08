Neueröffnungen Diese Geschäfte und Restaurants sind neu im Saarland

Der neue Feinkostenladen eröffnete bereits am 27. Juli in der Bahnhofstraße 2, direkt an der Ecke Bahnhofstraße/Kaltenbachstraße. Nahe dem St. Johanner Markt bietet „Fromage et tradition“ eine exklusive Auswahl an französischen Käse- und Wurstspezialitäten. Mit der Neueröffnung von „Fromage et Tradition“ erweitert sich das Feinkostangebot der Stadt und bringt wieder mehr ein Stück „Frankreich“ in die saarländische Hauptstadt.