Badegewässer in der Region An diese Badeseen zieht es die Saarländer

Baden in Flüssen und Seen ist gefährlicher, als es manchmal aussieht. Es birgt viele unterschätzte Gefahren. Auf der Seite des Umweltbundesamts heißt es: „Baden Sie in angemeldeten Badegewässern!“ Zudem sind dort die Warnungen „Niemals in unbekannte Gewässer springen!“ und „Strömungen beachten!“ zu finden. Dass ein Missachten dieser Hinweise sehr gefährlich ist, beweisen die Zahlen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (kurz: DLRG). 2018 ertranken in Deutschland 504 Menschen. Davon verloren 435 ihr Leben, als sie in Flüssen, Seen oder Kanälen schwammen. Im selben Jahr wurden laut DLRG 974 Menschen von den Rettungsschwimmern vor dem Tod bewahrt.