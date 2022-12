Bereitschaftspraxen und Notdienste : Krank an Weihnachten: Diese Arztpraxen und Apotheken im Saarland sind an den Feiertagen geöffnet

Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Fieber, Schnupfen, Heiserkeit – ausgerechnet an Weihnachten, wenn die meisten Arztpraxen und Apotheken geschlossen sind. Wohin sich Menschen im Saarland wenden können, wenn sie über die Feiertage krank sein sollten.

Die Krankmeldungen im Saarland erreichen vor Weihnachten einen neuen Höchststand. Vor allem Grippe, Corona und andere Atemwegserkrankungen greifen um sich. Doch viele Arztpraxen und Apotheken sind an Heiligabend und Weihnachten geschlossen – teilweise auch darüber hinaus. Wohin also wenden, wenn man an den Feiertagen krank sein sollte oder es sogar einen Notfall gibt?

Seit 2020 ist 116117 die bundesweit einheitliche Telefonnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Unter dieser Nummer können Anrufer sieben Tage die Woche erfragen, welche Ärzte in der Nähe (inklusive Kinder-, Augen und HNO-Ärzte) gerade geöffnet haben oder wo die nächste Bereitschaftsdienstpraxis zu finden ist. Im Saarland gibt es 13 Bereitschaftsdienstpraxen.

Diese Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland sind auch an Weihnachten geöffnet

Dillingen: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Gesundheitszentrum Dillingen, Werkstraße 3, ist zuständig für Patienten in Beckingen, der Stadt Dillingen, Nalbach, Rehlingen-Siersburg (ohne Fremersdorf und Biringen), Saarwellingen und Wallerfangen (ohne Leidingen, Düren, Ittersdorf und Bedersdorf). Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663006.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Gesundheitszentrum Dillingen, Werkstraße 3, ist zuständig für Patienten in Beckingen, der Stadt Dillingen, Nalbach, Rehlingen-Siersburg (ohne Fremersdorf und Biringen), Saarwellingen und Wallerfangen (ohne Leidingen, Düren, Ittersdorf und Bedersdorf). Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663006. Homburg: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, Kirrberger Straße, ist zuständig für Patienten in Bexbach, Blieskastel (ohne Aßweiler, Niederwürzbach und Seelbach), Gersheim, der Stadt Homburg (ohne Einöd), Kirkel (ohne Kirkel-Neuhäusel) und Neunkirchen-Münchwies. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06841/1633250.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, Kirrberger Straße, ist zuständig für Patienten in Bexbach, Blieskastel (ohne Aßweiler, Niederwürzbach und Seelbach), Gersheim, der Stadt Homburg (ohne Einöd), Kirkel (ohne Kirkel-Neuhäusel) und Neunkirchen-Münchwies. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06841/1633250. Lebach: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Caritas-Krankenhaus Lebach, Heeresstraße 49, ist zuständig für Patienten in Eppelborn (ohne Dirmingen), Heusweiler, Lebach, Schmelz, Tholey, Uchtelfangen und Walpershofen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663004.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Caritas-Krankenhaus Lebach, Heeresstraße 49, ist zuständig für Patienten in Eppelborn (ohne Dirmingen), Heusweiler, Lebach, Schmelz, Tholey, Uchtelfangen und Walpershofen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663004. Losheim am See: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienhausklinik St. Josef in Losheim, Krankenhausstraße 21, ist zuständig für Patienten in Eisen, Eiweiler, Eckelhausen, Losheim am See, Nonnweiler, Sötern, Wadern und Weiskirchen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663010.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienhausklinik St. Josef in Losheim, Krankenhausstraße 21, ist zuständig für Patienten in Eisen, Eiweiler, Eckelhausen, Losheim am See, Nonnweiler, Sötern, Wadern und Weiskirchen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663010. Merzig: Die Bereitschaftsdienstpraxis der SHG-Kliniken Merzig, Trierer Straße 148, ist zuständig für Patienten in der Stadt Merzig und in den Orten Ballern, Besch, Besseringen, Bethingen, Bietzen, Biringen, Borg, Brotdorf, Büdingen, Büschdorf, Dreisbach, Eft-Hellendorf, Faha, Fitten, Fremersdorf, Harlingen, Hilbringen, Keßlingen, Keuchingen, Mechern, Menningen, Merchingen, Mettlach, Mondorf, Münzingen, Nennig, Nohn, Oberleuken, Orscholz, Perl, Saarhölzbach, Schwemlingen, Sehndorf, Seitert, Silwingen, Sinz, St. Gangolf, Tettingen-Butzdorf, Tünsdorf, Wehingen, Weiler, Weiten, Wellingen und Wochern. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06861/780808.

Die Bereitschaftsdienstpraxis der SHG-Kliniken Merzig, Trierer Straße 148, ist zuständig für Patienten in der Stadt Merzig und in den Orten Ballern, Besch, Besseringen, Bethingen, Bietzen, Biringen, Borg, Brotdorf, Büdingen, Büschdorf, Dreisbach, Eft-Hellendorf, Faha, Fitten, Fremersdorf, Harlingen, Hilbringen, Keßlingen, Keuchingen, Mechern, Menningen, Merchingen, Mettlach, Mondorf, Münzingen, Nennig, Nohn, Oberleuken, Orscholz, Perl, Saarhölzbach, Schwemlingen, Sehndorf, Seitert, Silwingen, Sinz, St. Gangolf, Tettingen-Butzdorf, Tünsdorf, Wehingen, Weiler, Weiten, Wellingen und Wochern. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06861/780808. Neunkirchen: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Neunkirchen, Brunnenstraße 20, ist zuständig für Patienten in der Stadt Neunkirchen und ihren Stadtteilen Furpach, Hangard, Kohlhof, Sinnerthal, Wellesweiler und Wiebelskirchen, der Stadt Ottweiler mit Niederlinxweiler, Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach sowie der Gemeinde Schiffweiler mit Stennweiler, Landsweiler-Reden und Heiligenwald. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663020.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Neunkirchen, Brunnenstraße 20, ist zuständig für Patienten in der Stadt Neunkirchen und ihren Stadtteilen Furpach, Hangard, Kohlhof, Sinnerthal, Wellesweiler und Wiebelskirchen, der Stadt Ottweiler mit Niederlinxweiler, Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach sowie der Gemeinde Schiffweiler mit Stennweiler, Landsweiler-Reden und Heiligenwald. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663020. Püttlingen: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Knappschaftsklinikum Püttlingen, In der Humes 35, ist zuständig für Patienten in der Stadt Völklingen, der Großgemeinde Großrosseln, Gersweiler, Klarenthal, Ottenhausen, der Stadt Püttlingen mit Köllerbach und der Gemeinde Riegelsberg ohne Walpershofen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663005.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Knappschaftsklinikum Püttlingen, In der Humes 35, ist zuständig für Patienten in der Stadt Völklingen, der Großgemeinde Großrosseln, Gersweiler, Klarenthal, Ottenhausen, der Stadt Püttlingen mit Köllerbach und der Gemeinde Riegelsberg ohne Walpershofen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663005. Saarbrücken: Die Bereitschaftsdienstpraxen im Winterberg-Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, und im Caritas-Klinikum Saarbrücken, Rheinstraße 2, sind zuständig für Patienten in der Stadt Saarbrücken-Mitte, Altenkessel, Burbach, Scheidt, Schafbrücke, Bischmisheim, Brebach, Fechingen, Güdingen und Bübingen, der Gemeinde Kleinblittersdorf sowie der Orte Habkirchen, Gräfinthal, Bliesmengen-Bolchen, Ensheim und Eschringen. Telefonisch erreichbar ist das Winterberg-Klinikum unter 0681/97042580 und das Caritas-Klinikum unter 0681/4061234.

Die Bereitschaftsdienstpraxen im Winterberg-Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, und im Caritas-Klinikum Saarbrücken, Rheinstraße 2, sind zuständig für Patienten in der Stadt Saarbrücken-Mitte, Altenkessel, Burbach, Scheidt, Schafbrücke, Bischmisheim, Brebach, Fechingen, Güdingen und Bübingen, der Gemeinde Kleinblittersdorf sowie der Orte Habkirchen, Gräfinthal, Bliesmengen-Bolchen, Ensheim und Eschringen. Telefonisch erreichbar ist das Winterberg-Klinikum unter 0681/97042580 und das Caritas-Klinikum unter 0681/4061234. Saarlouis: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienhaus-Klinikum Saarlouis, Kapuzinerstraße 4, ist zuständig für Patienten in Überherrn, Wadgassen, Bous, Schwalbach, Ensdorf, der Stadt Saarlouis sowie den Orten Leidingen, Düren, Ittersdorf und Bedersdorf der Gemeinde Wallerfangen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663003.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienhaus-Klinikum Saarlouis, Kapuzinerstraße 4, ist zuständig für Patienten in Überherrn, Wadgassen, Bous, Schwalbach, Ensdorf, der Stadt Saarlouis sowie den Orten Leidingen, Düren, Ittersdorf und Bedersdorf der Gemeinde Wallerfangen. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663003. St. Ingbert: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Kreiskrankenhaus St. Ingbert, Elversberger Str. 90, ist zuständig für Patienten in St. Ingbert-Mitte, der Gemeinde Spiesen-Elversberg, der Gemeinde Mandelbachtal (ohne Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen) sowie den Orten Neunkirchen-Heinitz, Aßweiler, Niederwürzbach und Kirkel-Neuhäusel. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06894/4010.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Kreiskrankenhaus St. Ingbert, Elversberger Str. 90, ist zuständig für Patienten in St. Ingbert-Mitte, der Gemeinde Spiesen-Elversberg, der Gemeinde Mandelbachtal (ohne Bliesmengen-Bolchen und Habkirchen) sowie den Orten Neunkirchen-Heinitz, Aßweiler, Niederwürzbach und Kirkel-Neuhäusel. Sie ist telefonisch erreichbar unter 06894/4010. St. Wendel: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienkrankenhaus St. Wendel, Am Hirschberg, ist zuständig für Patienten in der Stadt St. Wendel, Freisen, Oberthal, Namborn, Marpingen, Nohfelden, Dirmingen, Steinberg-Deckenhardt, Gehweiler, Hirstein, Asweiler und Eitzweiler. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663007.

Die Bereitschaftsdienstpraxis im Marienkrankenhaus St. Wendel, Am Hirschberg, ist zuständig für Patienten in der Stadt St. Wendel, Freisen, Oberthal, Namborn, Marpingen, Nohfelden, Dirmingen, Steinberg-Deckenhardt, Gehweiler, Hirstein, Asweiler und Eitzweiler. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663007. Sulzbach: Die Bereitschaftsdienstpraxis im Knappschaftskrankenhaus Sulzbach, An der Klink 10, ist zuständig für Patienten in der Stadt Sulzbach, der Stadt Friedrichsthal, Dudweiler (ohne Scheidt), Quierschied, Illingen (ohne Uchtelfangen), Merchweiler und Wemmetsweiler. Sie ist telefonisch erreichbar unter 01805/663008.

Die Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland sind an Heiligabend und allen Feiertagen ab acht Uhr morgens bis acht Uhr am folgenden Morgen geöffnet. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist nicht nötig, doch die Ärzte-Bereitschaft Saar teilt mit: „Sie erleichtern unsere Arbeit sehr, wenn Sie vor einem Besuch in der Ärzte-Bereitschaft anrufen.“ Außerdem bittet die Ärzte-Bereitschaft darum, bei jedem Besuch die Versichertenkarte mitzubringen. Wer zu krank ist, um das Haus zu verlassen, kann auch Hausbesuche anfragen. Bei akuter Lebensgefahr sollte stattdessen direkt die Rettungsleitstelle kontaktiert werden unter der Telefonnummer 19222 oder 112.

Diese Apotheken im Saarland haben an Weihnachten Notdienst

Auch die meisten Apotheken im Saarland bleiben an Heiligabend und den Feiertagen geschlossen. Doch laut Apothekerverband wird es auch an Weihnachten einen Notdienst geben – „trotz anhaltender Lieferengpässe bei Fiebersäften, Fieberzäpfchen oder Antibiotika“. Der Notdienst beginnt in der Regel um acht Uhr morgens und endet um acht Uhr am folgenden Morgen. Laut apothekennotdienste-saarland.de sind folgende Apotheken im Saarland an den Feiertagen geöffnet.