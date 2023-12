Bereitschaftspraxen und Notdienste Krank an Weihnachten: Diese Arztpraxen und Apotheken im Saarland sind an den Feiertagen geöffnet

Auch die meisten Apotheken im Saarland bleiben an Heiligabend und den Feiertagen geschlossen. Doch laut Apothekerverband wird es auch an Weihnachten einen Notdienst geben – „trotz anhaltender Lieferengpässe bei Fiebersäften, Fieberzäpfchen oder Antibiotika“. Der Notdienst beginnt in der Regel um acht Uhr morgens und endet um acht Uhr am folgenden Morgen. Laut apothekennotdienste-saarland.de sind folgende Apotheken im Saarland an den Feiertagen geöffnet.