Weihnachtspause im Saarland : Von Weihnachten bis Neujahr: Diese Ämter, Bibliotheken und Schwimmbäder sind geschlossen

Saarbrücken Um Energie und die damit verbundenen Kosten zu sparen, schließen einige Städte und Kommunen im Saarland zwischen Weihnachten und Silvester ihre Verwaltungen. Ein Überblick.

Doch das kurzzeitige Schließen der Ämter ist kein Kind der Energiekrise. Einige Kommunen haben schon in früheren Jahren auf diese Regelung zurückgegriffen, zum Beispiel Saarlouis, Merzig und St. Ingbert. Unsere Redaktion hat bei den Kreisstädten und einigen Kommunen nachgefragt, wie die Weihnachtspause in diesem Jahr gehandhabt wird.

Kreisstadt Neunkirchen

In Neunkirchen bleibt das Rathaus samt Bürgerbüro geschlossen. Lediglich die Ordnungsdienste und der Betriebshof arbeiten zwischen den Jahren. Zur Beurkundung von Sterbefällen hat das Standesamt einen Notdienst am Donnerstag, 29. Dezember, eingerichtet. Die Friedhofsverwaltung bleibt während der Weihnachtspause telefonisch erreichbar.

Außerdem geschlossen bleibt ab Heiligabend bis Neujahr die Stadtbibliothek im Kulturzentrum in Neunkirchen und deren Zweigstellen in Furpach und Wiebelskirchen. Ebenso müssen Badefreunde auf einen Besuch im Hallenbad Die Lakai ab Heiligabend bis einschließlich Montag, 2. Januar, verzichten. Der Neunkircher Zoo bleibt während der Weihnachtspause geöffnet. Lediglich an Heiligabend und Silvester gelten verkürzte Öffnungszeiten von neun bis 14 Uhr.

Kreisstadt Saarlouis

Kreisstädte im Saarpfalz-Kreis: St. Ingbert und Homburg

Auch in St. Ingbert bleiben das Rathaus, die Stadtbibliothek und der Wertstoffhof geschlossen. Lediglich das Standesamt ist am Dienstag, 27. Dezember, und am Freitag, 30. Dezember, zur Beurkundung von Sterbefällen erreichbar. Bestattungstermine können an den beiden Tagen ebenfalls telefonisch vereinbart werden. Für ankommende Flüchtlinge ist ein Bereitschaftsdienst im Einsatz. Im Rathaus in Homburg hingegen wird es keine Weihnachtspause geben.