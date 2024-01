HolidayCheck Awards 2024 Diese acht Saar-Hotels gehören zu den beliebtesten Hotels in ganz Deutschland

Als bestes Hotel in Deutschland gilt laut den Bewertungen des Portals das Landhaus Meine Auszeit in Bodenmais in Bayern vor dem Bergdorf Liebesgrün in Schmallenberg (Nordrhein-Westfalen) und dem Aparthotel Strandhus Familie Herrgott in Ahlbeck auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Auf Rang vier und fünf folgen das Hotel Arthus in Aulendorf in Baden-Württemberg sowie das Wellness & Sporthotel Jagdhof in Röhrbach in Bayern.