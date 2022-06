Steinmeier-Vorstoß : „Falscher Weg, jemanden zu etwas zu zwingen“: Das denken die SZ-Leser über eine Dienstpflicht in Deutschland

Ein Zivildienstleistender hilft als Fahrdienst einer Seniorin in einen Kleinbus der Arbeiterwohlfahrt. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Debatte über soziales Engagement in Deutschland losgetreten. Tut es unserem Land gut, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst unserer Gesellschaft stellen? Wir haben die SZ-Leser nach ihrer Meinung gefragt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Einführung eines sozialen Pflichtdiensts für junge Menschen in Deutschland angeregt. „Es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht guttun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen“, sagte Steinmeier. „Das muss nicht bei der Bundeswehr sein, die soziale Pflichtzeit könnte meiner Meinung nach genauso bei der Betreuung von Senioren, in Behinderteneinrichtungen oder in Obdachlosenunterkünften geleistet werden“.

Was die Menschen im Saarland von der Dienstpflicht halten

Wir haben SZ-Leser im Saarland gefragt, was sie von einer Dienstpflicht in Deutschland halten. Viele haben uns auf Instagram und Facebook sowie bei Twitter geschrieben und ihre Meinung zu dem Thema mitgeteilt. „Ich denke, es ist generell der falsche Weg, jemanden zu etwas zu zwingen, was er oder sie nicht möchte“, schreibt ein SZ-Leser auf Twitter. „Man sollte besser die Motivation dafür schaffen, dass es Freiwillige gibt. Wie auch immer diese aussieht.“

Viele SZ-Leser sprechen sich für sozialen Pflichtdienst in Deutschland aus

Etliche SZ-Leser bei Instagram sprechen sich dagegen prinzipiell für eine Dienstpflicht in Deutschland aus. „Ja, ein soziales Jahr für jeden macht Sinn“, kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schreibt, dass „Jungs und Mädels auf jeden Fall jeweils ein Jahr eine Dienstpflicht leisten sollten.“

Einige sind der Meinung, dass dies differenziert je nach Aufgabe für das Land betrachtet werden sollte. „Für den allgemeinen Wehrdienst sollte es eine Dienstpflicht geben, aber für die Betreuung in Unterkünften definitiv nicht“, so ein Instagram-Leser. Eine andere SZ-Leserin schreibt: „Vielleicht wäre das mal eine Orientierungshilfe, denn viele wissen gar nicht, was sie nach der Schule machen oder studieren wollen.“

Ein SZ-Leser bei Facebook kommentierte, dass „das Pflicht sein müsste für alle Bürger. Das würde ihnen beibringen, etwas Gutes zu tun, sich für den anderen zu interessieren und den Schwächsten zu helfen.“ Ein anderer fordert, dass die Dienstpflicht auch und gerade für Politiker gelten solle.