Mehrere Gründe Die Zahl der Saar-Apotheken sinkt bedenklich

Nach mehreren Protestaktionen der Apotheken ist laut Koch am 15. November dieses Jahres eine weitere geplant, an dem dann die Apotheken im Saarland und in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen geschlossen blieben. Eine Kundgebung solle in Dortmund stattfinden. Zudem gebe es eine Initiative, „unterschiedliche Player im Gesundheitswesen“ zu einem Aktionsbündnis zusammenzubringen. Neben Ärzten und Apothekern gehörten auch die Rettungsdienste dazu. „Wir müssen an einen Tisch und gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagt Koch mit Blick auf die verschiedenen Akteure.