Saar-Arbeitsmarkt : Mehr Menschen im Saarland ohne Arbeit

Im gesamten Gesundheitswesen und speziell auch in Pflegeberufen bestehen im Saarland besonders gute Chancen, eine der offenen Stellen zu bekommen. Foto: dpa Foto: dpa/dpaweb/Z1005 Waltraud Grubitzsch

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Dezember 2020 leicht angestiegen. Gleichzeitig meldeten die Unternehmen weniger offene Stellen an die Arbeitsämter.

Die Corona-Krise hält auch weiterhin den Arbeitsmarkt in Atem. Zwar bemühen sich die meisten Unternehmen im Saarland ihre Belegschaft auch in dieser Zeit an Bord zu halten und sich während der Krise mit Kurzarbeit über Wasser zu halten. Allerdings steigt auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen an die Arbeitsämter nicht mehr an, was ein klares Zeichen dafür ist, dass viele Betriebe in nächster Zeit zumindest nicht mit einem deutlichen Anstieg ihrer Aufträge rechnen.

Nach den jüngsten Angaben der Regionaldirektion Saarland-Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist demnach die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Saarländerinnen und Saarländer im Dezember 2020 nochmals leicht um 100 oder 0,3 Prozent gestiegen auf 37 900 (Quote: 7,1 Prozent) gegenüber dem November 2020 mit damals 37 800 Betroffenen. Allerdings zeigt der Jahresvergleich deutlicher den Ernst der Lage auf. So lag die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2020 um 4900 höher als noch im Dezember 2019, als von Corona noch keine Rede war. Das entspricht einer Zunahme in diesem Zeitraum um 14,7 Prozent.

Walter Hüther, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion, gibt sich angesichts der Gesamtentwicklung dennoch vorsichtig optimistisch. So führt er als positiv aus, dass „der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember geringer ausfällt als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Dies ist für mich ein deutliches Signal dafür, dass insbesondere in der momentanen Zeit Betriebe ihre Mitarbeiter halten“. Der weitere Verlauf auch am Arbeitsmarkt werde „von der Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und der daraus resultierenden Maßnahmen abhängen“, prognostiziert Hüther.

Ein Blick auf die derzeit offenen Stellen zeigt einen ähnlichen Verlauf wie schon in den vergangenern Monaten. So wurden die meisten der insgesamt 7700 offenen Stellen aus dem Bereich der Zeitarbeit gemeldet (1520), direkt gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen (1160). Hier zeigt sich bereits seit längere Zeit, dass der Bedarf an Fachkräften in den Gesundheits- und Pflegeberufen im Saarland besonders hoch ist. Demzufolge bestehen gerade hier auch gute Chancen, nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern zugleich auch einen der besonders begehrten unbefristeten Arbeitsverträge zu bekommen.

Wer auf Stellensuche ist, hat derzeit auch gute Aussichten im Handel (1010 offene Stellen), im Verabeitenden Gewerbe (710) sowie in den Bauberufen (660). Gerade in den Bauberufen steigen die Möglichkeiten auf eine Stelle spätestens wieder mit dem Beginn den Frühjahrs an, wenn die Branche nach dem Ende des Winters erneut an zahlreichen Baustellen vertreten ist. Die Chancen eine der begehrten offenen Stellen zu bekommen, dürften in Wirklichkeit noch höher sein als es die Zahlen zum Ausdruck bringen. Denn viele Saar-Betriebe melden ihre offenen Stellen nicht an die Arbeitsämter, sondern vergeben solche Positionen direkt an Bewerber, die sich ohne Umweg beim Unternehmen melden. Es lohnt sich also grundsätzlich auch, selbst die Initiative zu ergreifen und in einem Telefonat bei der Personalabteilung eines Unternehmens anzufragen, ob gerade eine Stelle zu vergeben ist.

Nachdem sich im November auch die Kurzarbeit in vielen Betrieben wegen angestiegener Aufträge wieder verringert hat, schlagen im Dezember eneut die Auswirkungen der Corona-Krise voll zu. Demnach gingen bei der Agentur für Arbeit 1000 Anzeigen auf Kurzarbeit für insgesamt 12 600 Personen ein. Zum Vergleich: im November lag die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit noch bei 800. Diese Zahlen sagen nur aus, wie viele Betriebe insgesamt zum Instrument der Kurzarbeit greifen wollen. Das heißt noch nicht, dass es in allen Fällen dann auch so kommt. Denn die Bundesgentur prüft nach festgesetzten Kriterien zunächst jeden Einzelfall, bevor eine Entscheidung über die Genehmigung von Kurzarbeit fällt. Es kann durchaus auch vorkommen, dass ein Unternehmen während dieser Prüfungsphase seinen Antrag wieder für einen Teil der Mitrarbeiter oder gleich für die gesamte Belegschaft wieder zurückzieht, weil inzwischen wieder mehr Aufträge eingetroffen sind. Nach den jüngsten Hochrechnungen haben demnach im Saarland im September insgesamt 2900 Betriebe Kurzarbeit für 22 300 Mitarbeiter umgesetzt. Die meisten Kurzarbeiter wurden bisher im April 2020 mit 81 200 Empfängern in 8100 Betrieben gezählt.

Gegenwärtig sind mehr Männer als Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen, die meisten Personen in der Gruppe der über 50 Jährigen. Zugleich macht der Anteil der Ausländer die am stärksten betroffene Personengruppe aus. Besondners schwierig bleibt es, gerade in Krisenzeiten, für Langzeitarbeitslose, die schon ein Jahr und länger auf Jobsuche sind.