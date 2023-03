Interview Thomas Schneider „Jeder vierten Reha-Klinik droht die Insolvenz“

SCHNEIDER Den Reha-Kliniken werden die aktuellen Personalkostensteigerungen nur ansatzweise refinanziert. Das führt im Kampf um Fachkräfte, die ohnehin immer schwerer zu finden sind, zu klaren Wettbewerbsnachteilen und zu einem gravierenden Personalmangel in den Reha-Kliniken. Durch eine Vielzahl von politischen Maßnahmen haben die Gehälter von Pflegekräften und Therapeuten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Heilmittelpraxen in letzter Zeit deutlich zugelegt. Während diese Leistungserbringer die Steigerungen der Personalkosten durch höhere Preise und Pflegebudgets weitgehend refinanziert bekommen, wurden Reha und Vorsorge hier von der Politik alleingelassen. Mit dem Ergebnis, dass sich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und niedergelassenen Heilmittelpraxen mehr Geld verdienen lässt, weshalb die Zahl der Kündigungen in den Reha- und Vorsorgeeinrichtungen deutlich ansteigt. Auftrieb hat diese Entwicklung auch mit der Einführung der Pflegepersonaluntergrenzen bekommen, weil hierfür zusätzliche examinierte Pflegekräfte akquiriert werden müssen.