Gendermedizin Wie das Saarland zur Modellregion werden könnte

Groterath: Ja und auch in der Schweiz wird sehr viel geforscht. Vera Regitz-Zagrosek zum Beispiel, die Pionierin der Gendermedizin in Deutschland, ist mittlerweile an der Universität Zürich. Sie ist gebürtige Saarländerin, hat auch hier in Homburg studiert und war dann lange Zeit in Berlin an der Charité tätig.