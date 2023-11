Festakt zum Uni-Jubiläum 75 Jahre als Uni in einem Boot mit der Politik

Saarbrücken · „Zukunft möglich machen“: Unter diesem Motto stand der Festakt am Mittwochnachmittag in der Aula der Universität des Saarlandes zum Finale ihrer Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum. An launigen Einlassungen fehlte es nicht, ob von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger oder der Vorsitzenden des Uni-Hochschulrates, Ex-Uni-Präsidentin Margret Wintermantel.

22.11.2023 , 19:27 Uhr

Den Festvortrag hielt Prof. Armin Heinen, der an der RWTH Aachen Geschichte lehrt. Foto: Thorsten Mohr/UdS/Thorsten Mohr

Von Christoph Schreiner

Universitätspräsident Prof. Manfred Schmitt deutete es als „Zeichen großer Wertschätzung“, dass die Ministerpräsidentin zum festlichen Abschluss des Jubiläumsjahres der Uni selbst auf den Campus gekommen war. Anke Rehlinger wiederum machte in ihrem Grußwort klar, dass sie in diesen gerade ungewissen Zeiten (etwa hinsichtlich des Fortbestandes des Transformationsfonds der Landesregierung) auch deshalb gerne gekommen sei, „weil das mal was Schönes ist“.