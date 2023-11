Überblick Die Tierheime im Saarland kämpfen gegen Geldnot und Überfüllung

Rund 30 Jahre später, im Jahr 1954, wurden im Saarland gleich zwei weitere, große Tierschutzvereine gegründet: In Niederlinxweiler und in Dillingen. Das Hedwig-Trampert-Tierheim in Dillingen konnte im Jahr 2012 in seine neuen, großzügigen Gebäude einziehen. Bis es zu dem Neubau, der zum Teil durch die Erbschaft der verstorbenen Lisdorfer Bürgerin Hedwig Trampert kam, vergingen mehr als zehn Jahre auf der Suche nach einer neuen Lösung. Die alten Räumlichkeiten unweit des heutigen Standortes wurden im Jahr 2000 durch die Stadt Dillingen gekündigt. Zuständig für das Hedwig-Trampert-Tierheim in Dillingen ist der Tierschutzverein Untere Saar unter dem Vorsitz von Peter Kaiser. Sowohl die Kommunen im Landkreis Saarlouis als im benachbarten Landkreis Merzig-Wadern sorgen durch ihre im Konsortialvertrag geregelten Beiträge (96 Cent pro Einwohner) für eine im Saarland vergleichsweise recht gute Finanzierung der Tierschutzarbeit. Auch in Dillingen investiert der Verein zwischen 500 000 und 600 000 Euro jährlich in die Unterbringung und Versorgung der Hunde, Katzen und Kleintiere. In Dillingen bereiten Hunde mit polizeilichen Auflagen ebenfalls große Probleme, wie Kaiser erklärt. Hinzu kämen die vielen Hunde, die als süße Welpen in der Pandemie angeschafft wurden, jetzt als ausgewachsene Junghunde von den Besitzern oft nicht beherrschbar wären. „Wir könnten heute 20 neue Gehege bauen, die wären in einer Woche voll“, sagt Kaiser beim Rundgang durch die Hundezwingeranlage. Trotz moderner Gebäude und 18 Mitarbeitern ist das ehrenamtliche Engagement auch in Dillingen von großer Bedeutung. „Ohne das Ehrenamt wird sich nicht mehr viele bewegen in unserem Land. Umso wichtiger ist es, dass es so viele Menschen gibt, die sich engagieren. Einzelne Personen sind nicht so wichtig, Tierschutz funktioniert nur im Team“, betont der Vorsitzende.