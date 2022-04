Sehenswürdigkeiten : Die schönsten Schlösser und Burgen im Saarland – Ausflugstipps für Ritter und Burgfräulein

Saarbrücken Im Saarland gibt es auch heute noch mehr als 200 Schlösser und Burgen. Viele von ihnen sind eine echte Sehenswürdigkeit. Hier ein Überblick der beliebtesten Bauten.

Burgen, Festungen oder Schlösser – diese Sehenswürdigkeiten sind ein Highlight für Groß und Klein. Einmal Ritter spielen, sich wie eine Prinzessin fühlen oder die geschichtlichen Hintergründe der Region kennenlernen. Es gibt viele Gründe, den alten Bauten einen Besuch abzustatten. Obwohl das Saarland zu den kleineren Bundesländern gehört, hat es einiges zu bieten. Hier ein Überblick über die schönsten Burgen und Schlösser im Saarland.

1. Schloss Berg Perl

Das Schloss Perl wurde im 9. oder 10. Jahrhundert im Renaissancestil erbaut und hat neben einem großen Schlossgarten auch noch eine Unter- und Oberburg. Nachdem es während dem Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört wurde, konnte es 1955 wieder aufgebaut werden. Für alle, die das Schloss nicht nur für einen Tag besichtigen wollen: im Schlosshotel kann auch ein Kururlaub gebucht werden.

Adresse: Schlossstraße 27-29, 66706 Perl-Nenning

2. Schloss Saarbrücken

Das Saarbrücker Schloss, ehemals eine Burg, wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Das Barockschloss diente lange als Fürstenresidenz und ist mittlerweile ein Verwaltungssitz und Ort kultureller Veranstaltungen. Direkt neben dem Schloss befindet sich der Neubau des Historischen Museums Saar. Dort kann man in die unterirdische Saarbrücker Burganlage aus Mittelalter und Renaissance hinabsteigen und die Kasematten besichtigen. In den barocken Kellergewölben des Schlosses präsentiert das Museum außerdem auf 1500 Quadratmetern einen Rundgang durch die wechselvolle jüngere Geschichte der Saarregion vom Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 bis zur Rückgliederung in die Bundesrepublik Ende der 1950er Jahre.

Adresse: Schlossplatz 1-15, 66119 Saarbrücken

Foto: BeckerBredel

3. Burg Montclair Mettlach

Die mittelalterliche Burgruine wurde 1439 erbaut und nach einer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg 1993 restauriert. Für alle Geschichts-Liebhaber gibt es im Keller der Burg ein Burgmuseum mit der Historie von Montclair. Mit dem Burggespenst, das während der Führung immer wieder herumspukt, kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten.

Foto: Ruppenthal

In der Burgschänke im Burghof können sich die Besucher im Anschluss noch auf ein kaltes Getränk oder kleine Snacks zusammensetzen.

Adresse: Burg Montclair, 66663 Mettlach

4. Schloss Fellenberg Merzig

Der schlossartige Bau war ursprünglich eine Lohmühle und wurde von dem Bauherren Wilhelm Tell von Fellenberg erweitert. Seit 1980 ist es ein regionalgeschichtliches Museum, in dem die Geschichte der Stadt Merzig und den einheimischen Firmen präsentiert wird. Auch Konzerte, Lesungen oder Hochzeiten werden dort abgehalten.

Adresse: Torstraße 45a, 66663 Merzig

5. Teufelsburg Felsberg

Wer Sagen und Geschichten liebt, sollte die Teufelsburg auf dem Felsberg besichtigen. Der Sage nach soll dort vor hunderten von Jahren ein Ritter vor einem Duell einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Noch heute hören Anwohner angeblich die Schreie des Ritters, wenn er in die Hölle fährt. Die Anlage liegt am Premiumwanderweg Vaubansteig und bietet prächtige Aussichten aufs Saartal.

Adresse: Teufelsburg, 66802 Überherrn

6. Burgruine Hohenburg

Sie thront auf dem gut 320 Meter hohen Schlossberg und gilt als das Wahrzeichen von Homburg: Die Burgruine Hohenburg, auch Burg Homburg oder Festung Hohenburg genannt. Die Anlage stammt aus dem 12. Jahrhundert und hat bewegte Zeiten hinter sich: Mehrmalige Besitzerwechsel, Kriege, Zerstörung, Wiederaufbau, erneute Zerstörung. Heute können Interessierte die eindrucksvollen Ruinen besichtigen und auf einem Rundgang tief in die spannende Vergangenheit der Gemäuer eintauchen.

Adresse: Schlossberg-Höhen-Straße 1, 66424 Homburg

7. Altes Schloss Dillingen

Das Alte Schloss in Dillingen geht wie viele Schlösser auf eine mittelalterliche Burg zurück. Seine Ursprünge liegen vermutlich im 14. Jahrhundert. Mit einem englischen Landschaftsgarten bietet das alte Schloss gerade in den warmen Monaten ein schönes Ambiente. Passend dazu, können im Schloss auch Hochzeiten und ähnliche Feste gefeiert werden.

Die vom saarländischen Volkskundler Karl Lohmeyer überlieferte Sage erzählt, dass man früher des Nachts im Dillinger Schloss oft gellende Klagelaute und bitteres Weinen gehört habe. Dabei sei über den Schlosshof eine helle Gestalt einer weißen Frau geschwebt und in einem der Schlosstürme verschwunden. Diese weiße Frau sei der Geist der schönen, aber treulosen Frau des Dillinger Ritters gewesen. Sie habe den Ritter in seiner Abwesenheit öfters betrogen. Als der wiederholte Ehebruch ans Tageslicht gekommen sei, habe der zornige Dillinger Ritter seine treulose Frau lebendig in einem der dicken Schlosstürme einmauern lassen, wo sie schließlich starb.

Adresse: Schlossstraße 10, 66763 Dillingen

8. Burg Siersburg

Die Siersburg ist vor allem deshalb eine Sehenswürdigkeit, weil sie eine unglaubliche Aussicht auf das Saarlouiser Becken, über das Saarpolygon bis hin zum Hös- und Königsberg bietet. Das umliegende Feld und die Bäume laden nach einer Wanderung zum Picknicken ein. Für diejenigen, die sich nicht ins Gras setzen wollen, gibt es auf dem Burgrasen auch Bänke zum Verweilen.

Adresse: Burgstraße 39, 66780 Rehlingen- Siersburg

9. Schloss Karlsberg Homburg

Die riesige Anlage existierte nur rund 25 Jahre lang, bevor sie im Juli 1793 von französischen Revolutionstruppen nahezu vollständig zerstört wurde. Ihr Besitzer, der Herzog Karl II. August von Pfalz-Zweibrücken (1775-1793), entkam nur knapp den Soldaten der Revolutionsarmee.

Das Schloss Karlsberg steht mitten im Homburger Wald und bieten einige schöne Rundwanderwege für alle Altersgruppen. Die Karlsberg Brauerei, welche bis heute in Betrieb ist, ist ebenfalls in der Nähe.

Adresse: Schloss Karlsberg, 66424 Homburg

10. Burg Kirkel

Die Burg Kirkel steht auf einer Anhöhe in der Nähe des Kirkler Waldes. Die mittelalterliche Reichsfeste wurde 1075 als Gaugrafenburg errichtet. In den folgenden Jahrhunderten war sie der Wohnsitz einiger Herzöge. Die Burg ist immer noch gut erhalten und bietet mit ihrem Aussichtsturm ein Highlight für Groß und Klein.

Eine Burg mit Eingangstor, Burgtürmen und einem Burghof mitten im Grünen. Foto: dpa-tmn/Walden

In den warmen Monaten findet jedes Jahr der Kirkler Burgsommer mit einem Erlebniswochenende statt. In diesem Zeitraum werden auf dem ganzen Burggelände Stände aufgebaut. Schmieden, Töpfern, Brotbacken oder Filzen - hier fühlt man sich in der Zeit zurückversetzt. Im Burg- und Heimatmuseum erfährt man etwas zu der Geschichte der Burg und der umliegenden Region. Seit 1994 ist die Burg Kirkel außerdem eine archäologische Forschungsstätte.

Adresse: Schlossbergstraße, 66459 Kirkel

