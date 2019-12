Nun ist es raus : Anke Rehlinger will Bundes-Vize der SPD werden

Saarbrücken Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger will stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten auf Bundesebene werden. Auf Twitter schrieb sie am Mittwoch: „Ich trete für #unsereSPD als SPD-Vize an, weil ich eine starke @spdde will.“ Die 43-Jährige ist seit 2014 Saar-Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa