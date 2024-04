Regionaler Leitartikel Die Nebenwirkungen geheimer Pillenpreise

Damit wieder mehr Pharmafirmen in Deutschland forschen und Arzneimittel produzieren, will die Bundesregierung mit dem Medizinforschungsgesetz Anreize setzen. Unter anderem ist die Regierung bereit, eine Forderung der Pharmaindustrie zu erfüllen: geheime Preise für neue patentgeschützte Medikamente. Dadurch soll es den Medikamentenherstellern möglich sein, hohe Listenpreise anzusetzen, hinter den Kulissen den Krankenkassen jedoch hohe Rabatte und Rückerstattungen einzuräumen. Die hohen Listenpreise in Deutschland seien erforderlich, um in anderen Ländern ebenfalls gute Preise erzielen zu können, argumentiert die Pharmabranche.