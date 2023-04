Kolumne Saar Móó E Kirsch-Gallett mòòl annerschder

Foor t Wóchenenn, dò hat sich de Fammill aagesaat. Mä, saan ich mer, dò gehn ich mò noch dapper e Kuuche backen, derbescht deer braun Sandkuuche mét de Schattemórellen. Deer geht mer gutt vaan de Hand! Voor eewich Zeiten hoddich deer mòòl „kréiert“, wie mer haaudesdaas gäät saan. Ónn dat Rézept hodde mer dann aach óffgehóll én t Kochbuuch „Bei uns zu Gast“, dat woo mier voor iwwer 20 Jòhr mét óns alt School én de Énneschdatt vaa Saarlui rausgénn hodden. Deer Kuuchen essen se all gäär, Grooß ó Klään. All Zuutaaten hann ich derhemm ónn et Rézept én der Kopp. Der wichdicht sénn naddierlich genuch Kirschen ónn der Kakaó.