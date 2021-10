Regionaler Leitartikel : Das Saarland steht zu seiner Industrie

Dillingen Die Menschen an der Saar können stolz auf sich sein. In Krisenzeiten halten sie zusammen. Das hat sich am Freitag eindrucksvoll bei den Großkundgebungen zum Erhalt der Industrie gezeigt.

Das Saarland hat am Freitag bei den Großkundgebungen zum Erhalt der Industrie in Dillingen und Völklingen ein beeindruckendes Zeichen gesetzt. Die Bevölkerung hält zusammen, wenn es wirklich darauf ankommt. Jung und alt kämpfen gemeinsam Seite an Seite. Vor allem dafür, dass die Industriebetriebe in der Region erhalten bleiben. Diese haben schon Generationen von Menschen Lohn und Brot garantiert. Diese Betriebe gehören zur Identität des Landes, das sich einst in damals schon harten Zeiten mit dem Bergbau, den Stahlhütten und der Autoindustrie seine Existenz aufgebaut hat. Unternehmen, die auch ein Garant für modernste Technologien sowie eine attraktive Ausbildung junger Menschen sind. Menschen, die genauso geachtet werden wollen wie schon ihre Eltern und Großeltern. Menschen, die genauso eine Chance verdient haben, ein geachteter Teil der saarländischen Gesellschaft zu sein. Menschen, die wir brauchen, damit das Land sich mit neuen Ideen weiterentwickeln kann. Eine Region, die das Wissen und die Ansichten junger Menschen so dringend braucht wie die Luft zum atmen.