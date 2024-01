Premiere von „Die lieben Eltern“ in der Alten Feuerwache „Die lieben Eltern“: Ein Lottogewinn und die Anatomie einer Familie

Dieses Stück, man muss es einfach so sagen, ist hundsgemein. Man freut sich auf einen lustigen Abend und eine schöne Komödie – und dann ist man nur noch damit beschäftigt, sich Fragen zu stellen. Unangenehme Fragen. Denn das schreibende Geschwisterpaar Armelle und Emmanuel Patron hat mit „Die lieben Eltern“ einen schmerzhaft guten Treffer mitten in unser moralisches Selbstbild gelandet. Genüsslich konfrontieren die beiden ihr Publikum mit dem Gedanken, was wohl ein Haufen Geld bei ihnen und ihrer Familie anrichten würde. Und zwingen uns die Frage aller Fragen auf: „Wie viel brauchst du, um glücklich zu sein?“ Das fragt Vater Vincent seinen ältesten Sohn Pierre. Und meint damit: wie viel Geld. Wie schnell sich dieses „Wie viel“ jedoch verschieben kann, wie unfassbar fix unser scheinbar so festes moralisches Gerüst zerbröselt, das wird in der Folge gekonnt zerlegt.