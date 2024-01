Finger weg von dem, was funktioniert Warum die Landkreise im Saarland unverzichtbar sind

Bürgermeister und Oberbürgermeister jammern jedes Jahr bei der Vorstellung ihrer Haushaltspläne. Die Kreisumlage (in Saarbrücken die Umlage für den Regionalverband) beeinträchtige die finanziellen Spielräume ihrer Städte und Gemeinden zu stark. Klingt immer so, als würde das Geld für die Umlage in einem schwarzen Loch verschwinden.