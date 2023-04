Diese Frauen kämpfen für Freiheit und Gleichberechtigung Iranische Bürgerinitiative Saar: „Wir wollten die Stimme der Iraner sein“

Pupak Dorudian wollte eigentlich nur von der Uni nach Hause, als sie merkte, dass etwas nicht stimmte. Eine riesige Menschenmenge hatte sich in der Nähe des Saadabad-Palasts im nördlichen Teil Teherans versammelt. Die Hauptstadt des Irans brummt normalerweise vor Leben, doch an diesem Tag, an diesem Ort herrschte trotzdem unheimliche Stille. Zu spät erkannte die junge Studentin den Grund dafür: Ihr Blick fiel auf drei Krane, die in den Himmel ragten. Menschen hingen dort – hingerichtet von einer Regierung, die ihr Heimatland mit religiösen Fanatismus und eiserner Faust beherrschte.