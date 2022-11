Saartalk : „Meine wichtigste Forderung von Erzieherinnen und Erziehern an die Politik ist…“

„Meine wichtigste Forderung von Erzieherinnen und Erziehern an die Politik ist…“

Der Saartalk zum Thema „Personalmangel in der Kita – wer kümmert sich um unsere Kleinsten?“ Peter Stefan Herbst (SZ-Chefredakteur, links) und Armgard Müller-Adams (SR-Chefredakteurin, Mitte) sprechen mit Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), Prof. Charis Förster (HTW Saar), Nathalie Kagerath, Vorsitzende Elternausschuss der Kitas im Regionalverband, und Susanne Kunz, Vorsitzende des Verbandes der Kita-Fachkräfte im Saarland (links nach rechts). Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken „Personalmangel in der Kita – wer kümmert sich um unsere Kleinsten?“ war das Thema beim Saartalk – die Gäste haben wie immer am Ende spontan auf Halbsatz-Fragen geantwortet.

In der aktuellen Ausgabe des Saartalks war das Thema: „Personalmangel in der Kita – wer kümmert sich um unsere Kleinsten?“. Gäste von SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst waren Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD); die Vorsitzende des Elternausschusses der Kitas im Regionalverband, Nathalie Kagerah; die Vorsitzende des Verbandes der Kita-Fachkräfte im Saarland, Susanne Kunz; und Professor Charis Förster vom Lehrstuhl für Theorie, Praxis und Empirie der Pädagogik der Kindheit an der HTW des Saarlandes. Zum Abschluss des Saartalks galt es für die Gäste wie immer, die von den Moderatoren vorgegebenen Halbsätze spontan zu ergänzen.