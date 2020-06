Wandern und Corona : Saarwaldverein kritisiert Regeln bei Ministerpräsident

Saarlouis In den heftigen Streit um die Einschränkungen für Wandergruppen bei den Corona-Beschränkungen (wir haben berichtet) hat sich jetzt auch die Spitze des Saarwaldvereins in einem Brief an Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eingeschaltet.

Von Udo Lorenz

Gefordert wird darin, die derzeit zu starren „Gruppe-Regeln“ für die Wandervereine zu lockern, um auch geführte Wanderungen mit ausgebildeten Führern wieder zu ermöglichen. Der Saarwaldverein ist mit 4000 Mitgliedern in mehr als 30 Ortsverbänden die größte Wandervereinigung im Saarland und bietet normalerweise mehr als 2000 Wandertouren pro Jahr an, die seit Wochen Corona-bedingt alle auf Eis liegen.