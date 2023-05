Interview mit Adrienne Goehler „Die Fragen, die ich aus dem Saarland kenne, sind vielversprechend“

Saarbrücken · Welchen Beitrag können Kunst und Kultur für den Klimaschutz leisten? Wie kann unsere Kultur nachhaltiger werden? Diese Fragen sollen am Mittwoch, 24. Mai, in Saarbrücken bei einer Konferenz mit dem Titel „Green Culture“ diskutiert werden. Auf Einladung von Kultur- und Umweltmisterium reisen Expertinnen und Experten aus der ganzen Bundesrepublik und der Großregion an, um über Kultur in Zeiten der Klimakrise zu beraten. Prominenter Gast ist die Publizistin und Kuratorin Adrienne Goehler. Sie hat mit ihrer weltweiten Wanderausstellung „Zur Nachahmung empfohlen! Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit“ Maßstäbe gesetzt. Und hat ein großes Lob für das Saarland.

Wie nachhaltig kann, ja muss Kultur sein? Diese Frage beschäftigt Sie schon lange. In der öffentlichen Debatte zwischen Heizungsaustausch, Atomstreit und Aufregen über die „Letzte Generation“ spielt dieses Thema bisher keine so große Rolle. Aber jetzt will Kulturstaatsministerin Claudia Roth eine zentrale Anlaufstelle für „Green Culture“, also grüne, nachhaltige Kultur, einrichten. Die Kulturstiftung des Bundes fördert klimaneutrale Projekte. Und sogar im Saarland werden sich in dieser Woche einige kluge Menschen darüber Gedanken machen, wie der Kulturbetrieb nachhaltiger werden kann. Haben Sie das Gefühl, dass sich jetzt endlich etwas bewegt?