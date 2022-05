Regionaler Leitartikel : Zwischen Profit und Patientenwohl

Hat das Saarland zu viele Krankenhäuser? Um die Antwort auf diese Frage drückt sich die Politik seit Jahren herum. Müssen weitere Kliniken geschlossen werden, wie das in den vergangenen Jahren in Wadern, Losheim, Dillingen und Ottweiler der Fall war?

Doch hier haben vor allem wirtschaftliche Erwägungen der Träger zu den Schließungen geführt und keine kühnen Pläne der Politik. Obwohl diese Häuser weggefallen sind, hat die Notfall-Versorgung nicht gelitten. Die Zahlen sprechen für weitere Schließungen: Im Saarland gibt es pro 100 000 Einwohner 686 Krankenhausbetten, der Bundesschnitt liegt bei 595 Betten. Im Saarland sind diese Betten zu rund 86 Prozent ausgelastet, im Bundesdurchschnitt zu rund 77 Prozent. Die Saarland-Repräsentanten der großen Krankenkassen AOK und Techniker haben in Gesprächen mit der SZ unabhängig voneinander und doch übereinstimmend die Überkapazität an Krankenhausbetten im Saarland, zu viele Einweisungen und zu viele unnötige Operationen kritisiert. Beide Kassen plädieren für eine Umgestaltung der saarländischen Krankenhauslandschaft: Nicht jede Klinik müsse alles machen. Es sei sinnvoller, wenn die Politik im Krankenhausplan daraufhin wirke, dass sich auch größere Kliniken spezialisierten, Doppel- und Mehrfachstrukturen müssten abgebaut werden. Solche Vorschläge sind nicht neu. Sie werden seit Jahren diskutiert, aber nicht umgesetzt. Zu groß sind die Begehrlichkeiten und Befindlichkeiten der Träger, aber auch der „kleinen“ Politik in den Kreisen und Kommunen, in denen die Krankenhäuser angesiedelt sind. Eine neuere Umfrage der Techniker-Krankenkasse lässt keinen Zweifel: Die große Mehrheit der Saarländer ist bereit, sich in weiter entfernten Häusern operieren zu lassen, wenn sie dort eine bessere Qualität erwartet.