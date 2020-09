Protest gegen Zustände in Moria : Mahnwache in Saarbrücken zur Situation im Lager Moria

Die Mahnwache am Tbilisser Platz in Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Nachrichten vom Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben Europa erschüttert.

Mit einer Mahnwache am Tbilisser Platz in Saarbrücken haben am Donnerstagabend die Saarländischen Jungsozialisten (Jusos), der Verein Seebrücke Saar, Sea Eye und die Jungen Europäischen Föderalisten die Zustände in Moria als absolut menschenunwürdig bezeichnet und dringende Hilfe angemahnt.