Kompromiss mit Erfolgen und bitteren Pillen Einigungs-Details im Arbeitskampf – Tadano baut „nur“ noch 249 Stellen ab

Wie der IG-Metall-Verhandlungsführer Uwe Zabel am Montag berichtete, habe man dabei so manche Kröte schlucken müssen. So konnte etwa die Forderung nach dem Erhalt des Werks in Wallerscheid nicht erfüllt werden. Dieser Teil von Tadano wird am 1. Juli nächsten Jahres an einen neuen Besitzer übergeben. Wer das ist, darüber gebe es derzeit nur wilde Spekulationen, sagte Glass.