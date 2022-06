Umfrage : In diesen Restaurants im Saarland essen die SZ-Leser am liebsten

Foto: imago/Westend61/Mosuno Media

Wir haben die User nach ihren Lieblings-Restaurants im Saarland gefragt. Viele haben auf Instagram und Facebook geschrieben und kommentiert. Lesen Sie hier die Antworten.

„Welches ist euer Lieblingsrestaurant im Saarland?“, lautete die Frage der SZ – und die User haben auf Instagram und Facebook geschrieben und kommentiert. Hier sind die persönlichen Favoriten der Leser unter den saarländischen Restaurants:

Restaurant Kunz

Das in St. Wendel gelegene Restaurant Kunz verwöhnt seine Gäste mit Gerichten der leichten, französischen Küche. Die Speisen werden aus frischen, saisonalen Produkten zubereitet und in modernem, gemütlichen Ambiente serviert. Nicht umsonst ist das Restaurant mit einem Michelin-Stern und 15 von 20 möglichen Punkten des Restaurantführers Gault und Millau ausgezeichnet worden. Geöffnet ist das Sterne-Restaurant von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 18 bis 22 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 14 Uhr.

Informationen: Restaurant Kunz, Kirchstraße 22, 66606 St. Wendel-Bliesen, Tel. 06854 8145

Osaka Sushi-Restaurant

Auch das japanische Restaurant Osaka gehört zu den Lieblings-Restaurants der SZ-Leser. In diesem Restaurant erhalten Gäste unter anderem frisches, von Hand zubereitetes Sushi. In der Zeit von 12 bis 15 Uhr werden Mittagsmenüs angeboten, hier können Gäste zwischen sieben unterschiedlichen Menüs wählen. Darunter beispielsweise Menü 2 bestehend aus Lachsfilet, Salat, Reis und Misosuppe. Sie können die Gerichte des Restaurants außerdem online bestellen und anschließend vor Ort abholen. Die japanische Küche des Osaka kann montags sowie mittwochs bis samstags von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 23 Uhr genossen werden. Sonntags öffnet das Restaurant von 18 bis 23 Uhr.

Informationen: Restaurant Osaka, Dudweilerstr. 1, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 3799066

Restaurant Handelshof

Mit dem Restaurant Handelshof befindet sich ein zweites Restaurant mit französischer Küche unter den beliebtesten Restaurants der SZ-Leser im Saarland. Das Restaurant liegt in Saarbrücken und verspricht klassisch-französische Küche mit international inspirierten Eigenkreationen. Auch vegane und vegetarische Gerichte stehen auf der Speisekarte des Restaurants. Das Restaurant Handelshof öffnet Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr. Samstags können Gäste von 18 bis 23 Uhr im Restaurant essen.

Informationen: Restaurant Handelshof, Wilhelm-Heinrich-Straße 17, 66117 Saarbrücken, Tel. 0681 9279 97977

Restaurant Humpl

Im Restaurant Humpl treffen rustikales und modernes Ambiente aufeinander. Die rustikale Pilsstube, das moderne Restaurant und die Gartenterrasse bieten genügend Plätze für Restaurantbesucher. Serviert wird hier frische, gutbürgerliche Küche. Interessant ist das Restaurant Humpl vor allem für diejenigen, die gerne Schnitzel und Steak essen, denn hier wird mittwochs der Schnitzel-Tag und donnerstags der Steak-Tag angeboten. Geöffnet ist das Restaurant von Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr.

Informationen: Restaurant Humpl, Provinzialstraße 31, 66822 Lebach, Tel. 06881 2353

Restaurant Dubrovnik

Mit dem Restaurant Dubrovnik steht auch ein kroatisches Restaurant auf der Liste der beliebtesten Restaurants im Saarland. Durch die Mauerbögen und vielen Grünpflanzen kommt sogar Urlaubsstimmung auf. Hier werden Cevapcici, Schaschlik, Rumpsteak und weitere kroatische Köstlichkeiten serviert. Geöffnet ist das Lokal in Saarbrücken von Montag bis Sonntag in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr und ab 18 Uhr.

Informationen: Restaurant Dubrovnik, Kupfergasse 5, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 33752

Schnabels Restaurant

Mit elsässisch-saarländischer Küche werden Gäste bei Schnabels Restaurant bekocht. Das Restaurant möchte regionale Produkte im internationalen Kontext servieren, die vielseitig, traditionell und innovativ sind. Gäste können ihr Essen im hellen, freundlich gestalteten Restaurant oder bei gutem Wetter auf der Sommerterrasse genießen. Das Restaurant ist von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Informationen: Schnabels Restaurant, Hauptstraße 24, 66129 Saarbrücken, Tel. 0681 9704142

Wirtshaus Hilde und Heinz

Unter den Antworten der SZ-Leser auf die Frage nach den Lieblings-Restaurants im Saarland war auch das Wirtshaus Hilde und Heinz. Das Restaurant befindet sich in Saarbrücken und bekocht seine Gäste mit Wirtshausküche. Dabei werden regionale, saarländische Spezialitäten modern interpretiert. Unter den hausgemachten Gerichten wird auch eine Auswahl für Veganer und Vegetarier geboten. Neben dem Restaurant können Gäste hier auch Getränke in der Bar oder dem Biergarten genießen. Geöffnet ist das Wirtshaus montags bis freitags in der Zeit von 17 bis 23 Uhr, am Wochenende ist von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

Informationen: Wirtshaus Hilde und Heinz, Mainzerstraße 3, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 6864 2466

Restaurant Esplanade

Aller guten Dinge sind drei - daher befindet sich unter den Lieblings-Restaurants der Leser auch ein drittes Restaurant mit klassisch-französischer Küche. Die Gerichte des Zwei-Sterne-Restaurants zeichnen sich zudem durch mediterrane und japanische Einflüsse aus. Mit dem Restaurant Esplanade befindet sich außerdem ein zweites Sterne-Restaurant unter den Antworten. Ausgezeichnet ist das Esplanade mit zwei Michelin-Sternen und 17 von 20 Punkten des Gault und Millau. Gäste können ihre Gerichte in einem stilvollen, modernen und hellem Restaurant oder auf der Terrasse genießen. Das Esplanade ist von mittwochs bis samstags ab 12 Uhr sowie ab 18.30 Uhr geöffnet.

Informationen: Esplanade Saarbrücken, Nauwieserstraße 5, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681 8449 9125

Bruder Jakob

„Das Gute liegt so nah“ lautet die Devise des Burger-Restaurants Bruder Jakob in St. Wendel. In dem schönen und vor allem modern gestalteten Restaurant werden regionale Produkte verarbeitet. Für Burger-Liebhaber ergibt sich eine große Auswahl unterschiedlicher Burger-Varianten. Aber auch Veganer und Vegetarier werden in der Speisekarte fündig. Neben Burgern serviert das Restaurant auch leckere Bowls und Salate. Wer nach dem herzhaften Essen auch Lust auf etwas Süßes hat, hat unter anderem die Wahl zwischen Eis und Waffeln. Bei Bruder Jakob können Gäste zudem von Montag bis Sonntag von 9 bis 12 Uhr frühstücken. Das Restaurant ist von Montag bis Sonntag in der Zeit von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Informationen: Bruder Jakob, Schloßstraße 5, 66606 St. Wendel, Tel. 06851 9128 819

Midi Restaurant

Mit dem Midi-Restaurant hat es auch ein Restaurant der etwas anderen Art auf die Liste der SZ-Leser geschafft. Denn das Midi Restaurant ist eine Kombination aus À-la-carte-Restaurant und einem regionalen Mitnahme-Markt. In der Küche des Restaurants werden frische, saisonale Zutaten neu interpretiert. Genießen können Gäste die Gerichte in einem Ambiente, das sich durch Komfort und Gemütlichkeit auszeichnet. Das Restaurant mit Biosphären-Markt ist von Dienstag bis Samstag von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

Restaurant Midi Foto: Peter Gaschott

Informationen: Midi Restaurant, Ernst-Heckel-Straße 4, 66386 St. Ingbert, Tel. 06894 9299432

El Carnicero

Das El Carnicero versteht sich als „das etwas andere Steakhouse“ und wurde auf Facebook von einem SZ-Leser als „absolutes Lieblingsrestaurant seit mehr als 10 Jahren“ bezeichnet. Das Steakhouse verspricht Gästen eine kulinarische Reise durch Südamerika. Verwöhnt werden sollen Gäste hier besonders mit Gerichten vom Angus Rind. Geöffnet ist das Restaurant von Sonntag bis Freitag sowie an Feiertagen von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23 Uhr. Samstags können Gäste das Restaurant von 17.30 bis 24 Uhr besuchen.

Informationen: El Carnicero, Am Zimmerplatz 1a, 66128 Saarbrücken, Tel. 0681 702796

Grill au Bois

Im Grill au Bois dreht sich in der Küche ebenfalls alles um Fleisch. Hier werden Steaks, Burger und andere Gerichte vom Grill serviert. Das in Neunkirchen gelegene Restaurants wurde ebenfalls auf Facebook von einem SZ-Leser „mein Lieblingsrestaurant“ genannt. Das Restaurant ist von Montag bis Donnerstag von 12 bis 21 Uhr und freitags von 12 bis 21.30 Uhr. Am Samstag werden Gäste in der Zeit von 14 bis 21.30 Uhr bekocht. An Sonn- und Feiertagen ist das Grill au Bois von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Foto: Thomas Reinhardt