„Geheimtipp der Sonderklasse – im Gourmet-Himmel“ Luxusmagazin kürt die besten Hotels in Deutschland 2024 – vier aus dem Saarland dabei

In der Kategorie „Hotels am Wasser“ gilt zudem das Victor's Seehotel Weingärtner in Nohfelden im St. Wendeler Land ebenfalls als Top-Hotel. „Persönlich, herzlich, familiär – so präsentiert sich das Victor’s Seehotel Weingärtner am Bostalsee“, so Connoisseur Circle. Nur einen Steinwurf vom idyllischen Bostalsee biete der Wohlfühlort authentische Gastlichkeit und genussvolle Entspannung inmitten der Natur. „Das gesamte Ambiente des Hauses ist von geschmackvollem Landhausstil bestimmt“, hieß es.