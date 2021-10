Arbeitslose und freie Stellen im Saarland : Die Berufe mit den meisten Arbeitslosen

Info

Die meisten offenen Stellen im Saarland weist die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit derzeit aus in medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen (1375), in fertigungstechnischen Berufen (1152), in Verkehrs- und Logistikberufen (1186) sowie in Handelsberufen (970).

Die meisten Arbeitslosen sind gemeldet in Verkehrs- und Logistikberufen (4608), in Reinigungsberufen (3640), in Handelsberufen (3376) und in Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen (3064).