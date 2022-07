Alle Infos im Überblick : Die beliebtesten Imbisse im Saarland – Preise, Adressen & Öffnungszeiten

Wenig Zeit, aber viel Hunger? Dann lohnt sich der Besuch einer der unzähligen Imbissbuden im Saarland. Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, haben wir eine Auswahl der Besten getroffen.

Wo gibt es Currywurst, Pommes, gebratene Nudeln und weitere schnelle Leckereien? Ganz genau, in Imbissbuden! Wer auf der Suche nach einem schnellen Sattmacher ist, weiß einen guten Imbiss zu schätzen. Da einige Imbisse auch Aktionstage anbieten, kann man sich neben schnellem Essen, auch auf große Portionen zum kleineren Preis freuen.

Doch welcher Imbiss im Saarland hält tatsächlich, was er verspricht? Am besten wissen das die Kunden selbst. Daher hat die Redaktion die Auswahl anhand der Google-Bewertungen getroffen. Eine Aufnahme in unsere Auswahl setzt mindestens vier Sterne bei mindestens 100 Bewertungsbeiträge voraus (Stand: 17. Juli 2022).