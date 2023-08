Saar-Spielbanken bleiben Publikums-Magnet Das sind die beliebtesten Casinos im Saarland – und die höchsten Gewinne im August

Saarbrücken/Perl · Vor 25 Jahren rollte erstmals die Kugel am Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken. Seitdem stiegen die Einnahmen der Saarland-Spielbank GmbH stetig. Was die meistbesuchten Casinos sind, welche Gewinne Spieler dort machten – und welche Staatsbürger dreimal so häufig kommen wie Deutsche.

31.08.2023, 14:39 Uhr

Am Saarbrücker Ludwigspark fing alles an: Von hier aus ging die Saarland-Spielbank GmbH auf Expansionskurs. Foto: Steve Welter

Seit ihrer Gründung im Jahr 1979 ist die Saarland-Spielbank GmbH auf deutlichem Expansionskurs und spielt dem saarländischen Fiskus Jahr für Jahr Millionen in die Kasse. Was am 4. April 1979 unter der Regie des damaligen Chefs Hermann Neuberger neben der Saarlandhalle am Saarbrücker Ludwigspark begann, entwickelte sich zu einem Unternehmen mit heute sieben Standorten im Land und rund 240 Beschäftigten.