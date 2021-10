Die Lieblingsberufe der jungen Saarländer : Zwei Ausbildungsberufe im Saarland ziehen Schulabgänger magisch an

Für die Männer im Saarland ist Kfz-Mechatroniker der beliebteste Ausbildungsberuf. Aber auch einige Frauen begeistern sich für diese Tätigkeit. Auf 1000 männliche Azubis kommen in den saarländischen Kfz-Betrieben inzwischen 30 Frauen. Foto: istock

Die 20 beliebtesten Frauenberufe im Saarland locken 70 Prozent aller weiblichen Auszubildenden an, die 20 beliebtesten Männerberufe rund 60 Prozent der männlichen Azubis. Doch wie viele Frauen wagen sich wohl in typische Männerberufe? Und sind in den typischen Frauenberufen schon Männer zu finden?

Von Martin Lindeman

Saarbrücken 160 Berufe können im Saarland erlernt werden. Im vergangenen Jahr waren im Saarland 5240 Frauen und 10 370 Männer in einer Berufsausbildung. Der Hit bei den Frauen: Bürokauffrau, bei den Männern: Kfz-Mechatroniker. Das zeigen die Zahlen des Statistischen Amtes des Saarlandes.

Industrie und Handel bilden die meisten Berufseinsteiger aus: rund 59 Prozent. Im Handwerk sind rund 30 Prozent der Azubis beschäftigt, in der Landwirtschaft und im öffentlichen Dienst jeweils knapp zwei Prozent. Rund acht Prozent haben einen Ausbildungsplatz in den sogenannten freien Berufen, zum Beispiel bei Ärzten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Architekten oder Ingenieuren.

Jedes Jahr werden im Saarland etwa 6400 neue Ausbildungsverträge geschlossen. Die meisten sind bei Industrie und Handel angesiedelt (rund 4200), es folgen das Handwerk (2000) sowie die freien Berufe (500). Etwa zwölf Prozent der Jugendlichen brechen ihre Ausbildung ab. In den Handwerksberufen werden pro Jahr die meisten Verträge vorzeitig aufgelöst. Im Saarland sind das rund 900. In den Berufen bei Industrie und Handel werden jährlich etwa 850 Ausbildungsverträge vorzeitig beendet. „50 Prozent dieser Auszubildenden bleiben jedoch im System. Sie setzen ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fort oder wollen im selben Betrieb einen anderen Beruf erlernen“, sagt Peter Nagel, der Geschäftsführer für Beruf und Bildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes.

Die Statistik der Abbrecher wird verzerrt, weil einige Auszubildende mehrmals ihren Vertrag beenden und wieder neu anfangen. Dazu nennt Nagel ein Beispiel aus der Gastronomie: „Ein Auszubildender, der Koch werden wollte, hatte sechs verschiedene Arbeitgeber. Er blieb aber seinem Berufswunsch treu und wurde tatsächlich Koch.“ In der Corona-Pandemie gab es deutlich weniger Abbrüche. „Das hat möglicherweise mit der Kurzarbeit zu tun, die in vielen Betrieben erforderlich war“, sagt Nagel. Im Jahr 2020 wurden im Bereich Industrie und Handel nur rund 3600 Ausbildungsverträge abgeschlossen, circa 15 Prozent weniger als in den Vorjahren. Für dieses Jahr liegen die endgültigen Zahlen noch nicht vor, doch Peter Nagel geht von einem leichten Plus von rund 1,5 Prozent an neuen Ausbildungsverträgen gegenüber 2020 aus.

Im Jahr 2020 hatten im Bereich der IHK-Berufe 225 Jugendliche ihren Vertrag schon vor Beginn der Ausbildung gelöst. „Möglicherweise hatten sich einige mehrfach beworben und sich letztlich für den Betrieb entschieden, der ihnen am ehesten zusagte“, erklärt Nagel. In der Probezeit sind 443 Azubis ausgestiegen. Einvernehmlich wurden 120 Verträge gelöst. Dass auch der Arbeitgeber einer vorzeitigen Beendigung der Ausbildung zustimmt, ist die Voraussetzung dafür, dass Jugendliche im selben Beruf bleiben und ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen können. Häufigere Wechsel sind auch damit zu erklären, dass in einzelnen Branchen inzwischen sogar Azubis abgeworben werden. „Vor allem in den Bereichen Gastronomie, Logistik und Berufskraftfahrt herrscht starker Nachwuchsmangel“, berichtet Peter Nagel. In 30 Fällen haben die Auszubildenden von sich aus gekündigt, 70 Mal haben die Betriebe den Vertrag beendet. 14 der Azubis haben ausdrücklich angegeben, die Ausbildungsstelle wechseln zu wollen.

Im laufenden Jahr 2021 wurden bislang viel weniger Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst. Bereits vor Beginn der Ausbildung haben sich 120 junge Leute abgemeldet, in der Probezeit 70. Nur ein Vertrag wurde einvernehmlich gelöst, vier Azubis sind von sich aus gegangen, in einem Fall der Betrieb den Vertrag beendet.

Die Handwerkskammer des Saarlandes hat im Vor-Corona-Jahr 2019 im Saarhandwerk 877 vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge registriert. Doch nur ein Teil der Azubis hat die Ausbildung ersatzlos abgebrochen, eine alternative Ausbildungsform gewählt oder ist in einen anderen Wirtschaftsbereich gegangen. Etwa die Hälfte ist dem Handwerk treu geblieben und hat lediglich den Betrieb oder das Gewerk gewechselt. So gesehen haben lediglich 440 Auszubildende das Handwerk verlassen.

Derzeit suchen im Saarland noch 900 Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Demgegenüber stehen 1700 offene Ausbildungsstellen in Betrieben und Firmen. Doch Jobs in Hotel- und Gaststättenberufen sind unbeliebt, ebenso in Reinigungsberufen oder im Bäcker- und Metzgerhandwerk. Zudem weist inzwischen fast die Hälfte eines Jahrgangs ein Abitur oder Fachabitur vor. Dreiviertel dieser jungen Menschen nehmen ein Studium auf. Dennoch beginnen viele junge Menschen nach dem Abitur eine Ausbildung. Von den 6443 Frauen und Männern, die 2019 im Saarland eine Azubi-Vertrag abgeschlossen haben, legten 2311 ein Abitur oder Fachabitur vor (35 Prozent). 1835 hatten die Realschule abgeschlossen (28 Prozent), 2079 die Hauptschule (32 Prozent). 187 erhielten einen Ausbildungsvertrag, obwohl sie keinen Schulabschluss hatten (3 Prozent). Diese Angaben stammen von Statistischen Landesamt.