Kostenpflichtiger Inhalt: Medikamenten-Engpässe im Saarland : „Die Lage ist katastrophal“

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Saarbrücken Der Medikamenten-Engpass erschwert auch die Arbeit in den 286 Apotheken im Saarland. Die SZ hat mit einigen Apothekern aus der Region über die Folgen gesprochen.

Amar Eltayib ist genervt. Und zwar richtig. „Es ist katastrophal“, sagt der junge Mann, der in der Saarbrücker Stengel Apotheke arbeitet. Dort müssten viele Patienten in letzter Zeit häufiger neben Rezepten auch eine Menge Geduld mitbringen. Wie viel Geduld? „Man weiß es nie.“ Man weiß also nie, wie lange es dauert, bis der Lieferengpass vorbei ist. Und egal ob Schmerzmittel, Arzneien gegen Epilepsie oder Bluthochdruck: Saarlandweit herrscht akuter Mangel.

Es sei „nicht schön“, wenn ältere Menschen täglich neben fünf, sechs verschiedenen Medikamenten auch noch mit unterschiedlichen Dosierungen hantieren müssten – weil nur bestimmte Dosen verfügbar seien, sagt Eltayib.

Derzeit stehen 254 Medikamente auf der bundesweiten Liste der Lieferengpässe. Sie ist im Netz auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) abrufbar. Viele der Medikamente, die gelistet sind, kommen auch in Krankenhäusern zum Einsatz.

Auch deswegen ist Susanne Daniels alarmiert. In Kliniken komme es bereits zu Notlagen, sagt die Inhaberin der Markt-Apotheke in Neunkirchen. Den Ursprung allen Übels sieht sie in den Rabattverträgen mit den Krankenkassen. Ein Preisdruck, der zur Produktion von Arznei in „Niedriglohnländern“ führe. Konkret in Indien oder China. „Solange die Krankenkassen nichts ändern, wird sich die Lage weiter verschärfen“, sagt Daniels. Zumal Apotheker in Deutschland seit 2007 dazu verpflichtet sind, ein günstigeres, wirkstoffgleiches Präparat herauszugeben, für das die Krankenkasse einen Rabattvertrag mit einem Hersteller abgeschlossen hat. Hintergrund: Die Kosten sollen für Kassen und Patienten möglichst niedrig bleiben.

Für Susanne Daniels ist das eine Rechnung, die seit geraumer Zeit nicht mehr aufgeht. Notfalls müsse der Gesetzgeber neue Regeln festlegen. „In einem Land wie Deutschland darf es so etwas nicht geben.“ Ihr Computerbildschirm zeigt an, was sie mit „so etwas“ meint: Mehr als 350 Packungen sind in ihrer Apotheke aktuell nicht lieferbar. „Gichtmittel, Schilddrüsentabletten, Inhalationslösungen, Blutdruckmittel, Antibiotika…“. Daniels kommt gar nicht mehr aus dem Aufzählen raus. Es fehle an allem. Während der Mangel zu Beginn vor allem Schmerzmittel betroffen habe, herrsche er nun querbeet. „Gerade bei Psychopharmaka ist die Umstellung auf andere Medikamente schwierig.“ Sie und ihre Kollegen verbrächten viel Zeit damit, mit Ärzten zu telefonieren, um sie darum zu bitten, alternative Rezepte auszustellen. Eine „zeitliche, nervliche und finanzielle Belastung“.

Und auch für Patienten auf Dauer unzumutbar. So müssten ältere Menschen, die anstelle der 100-Tabletten-Packung nur noch die 20er-Packung erhielten, jetzt öfter vorbeikommen – trotz eingeschränkter Mobilität. Wofür einige sogar noch Verständnis hätten, sagt Daniels. Über die Medien wüssten viele bereits über das Phänomen Medikamenten-Engpass Bescheid.

Ein Phänomen, das auch die Apotheken in Saarlouis belastet. Eine Mitarbeiterin, die anonym bleiben will, berichtet von „200 Dauerdefekten“, sprich 200 Präparaten, die sie seit Monaten nicht mehr bekomme. „Wir sind nur noch am Suchen.“ Und am Aufklären. „Ältere Menschen verstehen es nicht, wenn ihre Pillen plötzlich weiß statt gelb sind.“ Oder wenn sie ihre Arznei anders einnehmen müssten, weil der Wirkstoff nur noch geringer dosiert vorhanden sei.