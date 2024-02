Symposium in Homburg Seltenen Krankheiten auf der Spur – warum es sie gibt und wo Betroffene Hilfe finden

Eine seltene Krankheit heißt deshalb so, weil sie selten ist. Kommen aber viele seltene Erkrankungen zusammen, sind sie am Ende dann doch gar nicht mehr so selten. In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass eine Erkrankung laut EU-Definition dann selten ist, wenn weniger als fünf von 10 000 Patienten davon betroffen sind. In Deutschland sind das etwa vier Millionen Menschen.