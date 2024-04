ADAC-Favoriten 2024 Das sind die 20 schönsten Seen in Deutschland – einer aus dem Saarland dabei

Unter den ausgewählten schönsten Seen befindet sich der 536 Quadratmeter große Bodensee. „Der See liegt eingebettet in einer grandiosen Alpenkulisse und bietet neben sehr vielen Badestellen mehr als 60 Strandbäder, zum Beispiel in Konstanz, Immenstaad, Langenargen oder Sipplingen“, so der ADAC. Er könne sich auf bis zu 25 Grad erwärmen und zähle zu den saubersten Gewässern Deutschlands. Auch der Schluchsee in Baden-Württemberg und der Chiemsee haben es in die traumhafte Auswahl der Ruheoasen des Autoclubs geschafft, genauso wie die Stausee Losheim im Saarland und der Laacher See in Rheinland-Pfalz.